Роспотребнадзор по РМ забраковал все саранские пруды

В черте Саранска постановлением городской Администрации определены места массового отдыха населения на четырех водных объектах - «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Луховское водохранилище» и водоем у стадиона «Старт».

С началом купального сезона Роспотребнадзор по РМ проводит лабораторные исследования проб воды и песка на соответствие гигиеническим нормативам.

Как сообщает ведомство, на 3 июня по результатам проведенного мониторинга, исследованные образцы проб воды водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» не соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.

На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.

Информацию о состоянии водных объектов Роспотребнадзор по РМ довел до Администрации Саранска с предложением принять меры по недопущению использования водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» для купания населения.