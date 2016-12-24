Роспотребнадзор по РМ забраковал все саранские пруды

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В черте Саранска постановлением городской Администрации определены места массового отдыха населения на четырех водных объектах - «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Луховское водохранилище» и водоем у стадиона «Старт».
С началом купального сезона Роспотребнадзор по РМ проводит лабораторные исследования проб воды и песка на соответствие гигиеническим нормативам.
Как сообщает ведомство, на 3 июня по результатам проведенного мониторинга, исследованные образцы проб воды водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» не соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.
На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
Информацию о состоянии водных объектов Роспотребнадзор по РМ довел до Администрации Саранска с предложением принять меры по недопущению использования водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» для купания населения.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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