В Саранске мотоциклист колесил по дорогам с марихуаной

Как сообщает МВД по РМ, 2 июня в 20 часов 30 минут на ул. Энергетическая в Саранске инспекторами ДПС был остановлен мотоцикл «Урал» без номеров под управлением 40-летнего мужчины, не имеющего водительского удостоверения. При осмотре мотоцикла полицейскими в боковом прицепе была обнаружена коробка с веществом растительного происхождения.

Водитель пояснил, что коробку он обнаружил случайно, прихватил с ее собой и к содержимому не имеет никакого отношения. Как позднее было установлено, там находилось наркотическое вещество – марихуана, весом 128,8 грамм.

В отношении водителя инспекторами ДПС было составлено четыре административных материала, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, водитель задержан, мотоцикл перемещен на специализированную стоянку.