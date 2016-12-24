В Мордовии создаются объекты коммунальной инфраструктуры и дорожного строительства

В 2024 году в рамках федерального проекта «Жилье», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда» в 4 районах Мордовии запланировано строительство 6 объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного строительства.

Так, в восточной части п. Ромоданово завершается строительство дороги, которая пройдет по улицам Лесная, Дружбы, Мира, Свободы, Ломоносова и Гагарина. В с. Булгаково появится сразу две новые дороги: по ул. Солнечная и ул. Северная. В г. Инсаре будет возведена автомобильная дорога по ул. Г.Я. Меркушкина.

В Саранске ведется модернизация внеплощадочной сети канализации в жилой застройке многоэтажными домами на участке между ул. Рузаевская и ул. Борина. В р.п. Торбеево строится водопровод по ул. Солнечная и ул. Восточная.

Также в рамках нацпроекта в 2024 году запланирован ввод более 147 тыс. м2 жилья.

По всем объектам заключены муниципальные контракты и ведутся работы.