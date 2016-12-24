В Лямбирском районе Мордовии открылся пляж «Алтын яр»

Рядом с селом Лямбирь открылся пляж «Алтын Яр» (в переводе с татарского: «Золотой берег»). Он располагается на речке Лямбирка.



Пляжная территория благоустроена по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Здесь есть все для комфортного отдыха: беседки с мангальными зонами, шезлонги, детская игровая и спортивная площадки, дорожки из брусчатки.



На открытии побывал глава Лямбирского района Юрий Голов.



«В 2023 году предприниматель проделал большую работу по благоустройству территории. Уверен, пляж станет одним их любимых мест отдыха не только для жителей нашего района, но и всей республики», - отметил Юрий Голов.