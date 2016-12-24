Основатель группы компаний «Талина» награжден Орденом Дружбы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2024 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель РОР «Союз промышленников и предпринимателей РМ», основатель группы компаний «Талина» Виктор Бирюков удостоен государственной награды Российской Федерации - Ордена Дружбы.



Напомним, группа компаний «Талина» - производитель продуктов питания, который объединяет предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному разведению и откорму свиней, мясопереработке, производству кормов для домашних животных. Это порядка 150 тысяч га посевных площадей, 473 тысяч тонн кормов, 156 тысяч тонн мясоколбасной продукции в год. Производство сосредоточено в районах Республики Мордовия, Пензенской и Ульяновской областях. Продукция реализуется на территории всей России, а также в Республиках Казахстан и Беларусь.