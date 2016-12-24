Инфляция в Мордовии остается на одном уровне три месяца подряд

По данным Банка России, годовая инфляция в Республике Мордовия в апреле 2024 года составила 6,18%. Она практически не менялась три месяца подряд. Сдерживающее влияние на инфляцию оказал статистический эффект высокой базы прошлого года в сфере услуг.

В то же время производители отдельных продовольственных и непродовольственных товаров переносили в цены свои возросшие издержки. В апреле годовая инфляция в республике оставалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,68%) и в России в целом (7,84%).



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