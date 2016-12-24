Мордовия экспортирует зерно и различные сельхозкультуры в Чехию, Германию и Польшу

Под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за январь-май 2024 года из Мордовии на экспорт отгружено 6257 тонн зерна и продуктов его переработки. Это превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года в 1,3 раза.

По данным ведомства, в мае 2024 года на экспорт из Мордовии ушло 132 тонны вики (горошек посевной), 87 тонн семян горчицы, 10 тонн солода ржаного сухого. Указанная продукция экспортировалась в Казахстан, Чехию, Белоруссию, Германию и Польшу.

Отгруженная продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям стран назначения. На экспортные партии зерна и продуктов его переработки выдано 116 фитосанитарных сертификатов.