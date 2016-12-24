В Саранске водитель иномарки получил ожоги при движении авто

По информации Госавтоинспекции республики, в столице Мордовии 2 июня в 18:05 напротив дома № 169А по ул. Рабочей 36-летний мужчина за рулем автомобиля «Вольво» в результате разрыва патрубка системы отопления получил ожог ног и допустил съезд в правый по ходу движения кювет.

Водитель иномарки с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу № 4. Как сообщается, за рулем он находился трезвым.