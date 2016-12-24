В России прошли торжественные мероприятия в честь первой годовщины фонда «Защитники Отечества»

1 июня прошлого года по всей России начали работать филиалы фонда «Защитники Отечества», в том числе и в Мордовии Он был создан по поручению Президента Владимира Путина, чтобы оказывать поддержку ветеранам СВО, инвалидам и семьям бойцов. За год работы наш региональный филиал принял больше 11,5 тыс. запросов от участников СВО и их близких.

В минувшие выходные по всей стране прошли торжественные мероприятия в честь первой годовщины. Старт им дали в Кемерово, где руководитель фонда Анна Цивилева вместе с почетными гостями, соцкоординаторами из разных регионов, ветеранами СВО и их семьями возложили цветы к мемориалу Воину-освободителю.

«Фонд «Защитники Отечества» – уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность – помогать тем, кто встал на защиту Родины», – поделилась Анна Цивилева.

Также здесь впервые был представлен гимн фонда, над текстом которого работали Максим Фадеев и участники СВО. Исполнили его хор Сретенского монастыря и хор «Звезда» Кемеровского президентского училища.

Праздничные мероприятия в Мордовии стартовали уже 31 мая. В последний день весны филиал фонда в Саранске посетили Первый зампредседателя Правительства РМ Галина Лотванова, Первый заместитель главного военного комиссара республики Сергей Леухин, председатель Комитета семей воинов Отечества Ольга Соболева, другие почетные гости, ветераны СВО и семьи погибших бойцов.

«Вы окружаете ветеранов и семьи защитников вниманием и заботой. За каждой цифрой в вашем отчете стоит судьба человека. Как и бойцы, которые отстаивают интересы страны на фронте, вы работаете в тылу на благо государства. Желаю всем здоровья и удачи!» – сказала Галина Лотванова.

Также она вручила благодарственные письма сотрудникам фонда. А на следующий день различные мероприятия в честь годовщины прошли в районах республики.