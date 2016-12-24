В Мордовии при попытке достать мяч из пруда утонул 13-летний мальчик

Следственный комитет по РМ организовал процессуальную проверку по факту гибели в пруду 13-летнего мальчика.

По предварительным данным, днем 31 мая в пруду по ул. Табачная в селе Шокша Теньгушевского района, в необорудованном и не предназначенном для купания месте, при попытке достать мяч из воды утонул 13-летний подросток. На водоеме несовершеннолетний находился в компании сверстников, без сопровождения взрослых.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. С целью определения точной причины смерти ребенка назначена судебная медицинская экспертиза.

В СК по РМ отмечают, что в рамках проверочных мероприятий будет установлен водопользователь, дана оценка исполнения им полномочий по обеспечению безопасности пребывания людей на водном объекте, изучены условия жизни и воспитания мальчика.