В центре Саранска ликвидировали условный пожар

Репортер

Как сообщает МЧС по РМ, по тактическому замыслу, в гимнастическом зале комплекса «Огарев Арена» произошло короткое замыкание. Возникла угроза распространения огня по вентиляционным каналам.

Прибывшие на место огнеборцы условное возгорание локализовали и ликвидировали в кратчайшие сроки.

В ходе учений был задействован личный состав подразделений пяти пожарно-спасательных частей столицы Мордовии.

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