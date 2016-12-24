В центре Саранска ликвидировали условный пожар

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Как сообщает МЧС по РМ, по тактическому замыслу, в гимнастическом зале комплекса «Огарев Арена» произошло короткое замыкание. Возникла угроза распространения огня по вентиляционным каналам.
Прибывшие на место огнеборцы условное возгорание локализовали и ликвидировали в кратчайшие сроки.
В ходе учений был задействован личный состав подразделений пяти пожарно-спасательных частей столицы Мордовии.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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