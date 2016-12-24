Благодаря нацпроекту бизнес Мордовии улучшает свои навыки в сфере маркетинга

Репортер

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии, организовав курсы по запуску рекламы в соцсетях.

Бесплатные занятия проходят благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На курсы могут записаться предприниматели и ООО – субъекты малого и среднего бизнеса, кто желает научиться запускать рекламу в соцсетях на профессиональном уровне.

Что ждет предпринимателей:

- 4 офлайн занятия с опытными специалистами
- создание интернет-магазина и рекламного контента
- настройка личного кабинета для таргетированной рекламы
- запуск рекламы под руководством опытных специалистов.

Обучение рассчитано на индивидуальных предпринимателей и ООО, желающих улучшить свой онлайн бизнес.

Занятия проходят по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14. Телефон для справок: 24-77-77

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