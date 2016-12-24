В Большом Игнатове производится ремонт краеведческого музея

В Мордовии начался ремонт Большеигнатовского историко-краеведческого музея. Реконструкция проводится в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Для хранения экспонатов и комфортного посещения музея, одноэтажному кирпичному зданию 1975 года постройки требовался капитальный ремонт. К нему приступили в марте 2024 года. На данный момент полностью закончены демонтажные работы, завершена закладка оконных проемов и заливка полов. Строители начали ремонт кровли.

Сотрудникам музея удалось собрать большую коллекцию предметов старины и быта, документов и писем, имеющих историческую ценность. Многие экспонаты на хранение в учреждение культуры передали жители района. Так, особой гордостью музея стала фотография 1903 года, на которой запечатлены солдаты и офицеры Лейб-гвардии Кексгольмского полка. На уникальном снимке размером 1 м на 50 см можно рассмотреть каждого из 1250 человек.

После ремонта в музее планируется открыть экспозицию Андреевского кургана и выставку, посвященную уроженцам района - участникам СВО.