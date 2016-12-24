Россияне рассказали, куда и как они любят путешествовать

Перед началом сезона отпусков социологическое агентство «Вебер» поделилось результатами опроса о путешествиях. В онлайн-исследовании поучаствовали 1 300 россиян.

Удалось выяснить, что 63% опрошенных регулярно путешествуют. 33% из них любят путешествовать по России, 13 выбирают другие страны, а 17% – предпочитают чередовать отдых на Родине и за рубежом. Больше половины респондентов всегда любили путешествовать, а 12% стали делать это чаще после введения санкций.

Главным мотиватором для путешествий по России для наших граждан являются природные красоты. Об этом заявили 62% респондентов. Еще треть рассматривает такой отдых с точки зрения доступных цен, а каждого пятого привлекает транспортная доступность, благоустройство и чистота, а также большое количество «диких» нетронутых мест. Помимо этого, россиянами движут патриотизм, чувство безопасности, языковой барьер и отсутствие необходимости делать загранпаспорт.

В ТОП-5 мест, которые хотели бы посетить россияне, вошли: Байкал, Алтай, Дальний Восток, Карелия и Крым. Конечно же, интересует наших граждан и сельская местность. 69% опрошенных регулярно посещают ее и навещают родственников.

Стоит отметить, что за последнее 5 лет россияне заметили улучшения в отечественной туристической отрасли. В первую очередь это касается сервиса и инфраструктуры.

Напомним, что «Вебер» является совместным проектом АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения, для которого применяется классический подход в сочетании с современными технологиями.