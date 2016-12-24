В Саранске определили 4 водоема для купаний

Глава городского округа Игорь Асабин в телеграм сообщил, что сезон массового отдыха на водных объектах в столице Мордовии стартует 3 июня.

«В Саранске на летний период текущего года будут благоустроены места массового отдыха на водных объектах.

С 3 июня по 31 августа в Саранске жители и гости городского округа могут отдохнуть у воды на следующих территориях: Луховское водохранилище, «Зеленая роща», «Лесное озеро», территория у стадиона «Старт».

Ежедневно с 10:00 до 20:00 на указанных водоёмах будет обеспечена работа спасательных постов».

Напоминаем основные правила поведения в местах отдыха у водоемов.