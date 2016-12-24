В Мордовии пенсионерка получила ожоги, пытаясь потушить пожар в своем доме

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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
По информации МЧС по РМ, 31 мая в Темниковском районе загорелся двухквартирный жилой дом. Очаг пожара находился на чердаке здания. Жительница одной из квартир, 1955 года рождения, попыталась самостоятельно при помощи ведра воды потушить огонь. В результате, пенсионерка получила ожоги правой руки.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России ликвидировали горение на площади 300 квадратных метров.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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