Двое парней из Саранска отправятся в колонию за обман 22 страховых компаний

Суд в Мордовии вынес приговор двум молодым жителям Саранска, причастным к мошенничеству в сфере страхования. Их «фокусы» со страховками пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия.

Как было установлено в ходе расследования, с июня 2022-го по январь 2023 года двое 25-летних приятелей заключили в 22 страховых компаниях договор страхования жизни и здоровья одного из них.

Потом они договорились со своим знакомым, который согласился сломать себе два пальца на ноге для реализации мошеннического плана. Покалеченный товарищ от имени застрахованного лица обратился в травматологический пункт, где получил заключение с соответствующим диагнозом.

В последующем фигуранты обратились в страховые компании с требованием о возмещении вреда, якобы причиненного здоровью одного из них. При этом, выплаты варьировались от 30 до 50 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

На основании переданных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по статьям УК РФ о мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Суд признал фигурантов виновными в инкриминируемых преступлениях. Организатору махинаций назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы, его подельнику – 1 год 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.