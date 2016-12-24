В Мордовии планируют возобновить авиаперелеты в Дагестан

Как отмечают в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства РМ, запущенный в мае этого года авиамаршрут из Саранска в Махачкалу показал востребованность данного направления. При этом ранний старт полетов и холодная погода не позволили показать высокую загрузку первых рейсов. По этой причине авиаперевозчиком было принято решение о прекращении полетной программы.



Между тем, летний отдых в Дагестане набирает популярность. Практика показывает, что продажи билетов на новых направлениях часто стартуют на невысоком уровне и начинают расти со временем работы маршрута. Вопрос о возобновлении полетов в Махачкалу может быть рассмотрен совместно с авиакомпаниями, аэропортом и Госкомитетом по транспорту РМ.



К вопросу загрузки направления в Минэкономики РМ планируют более активно привлекать турфирмы Мордовии, которые готовы предлагать удобные туры с вылетом из Саранска.