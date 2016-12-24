Все больше автодорог Мордовии приводятся в соответствие нормативным требованиям

Репортер

Ежегодно в Мордовии ремонтируются сотни километров дорог. Во многом обновление происходит благодаря региональному проекту «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, на 2024 год запланировано более 70 объектов дорожного строительства, в том числе 2 моста через реки Вечкелей и Тож. В результате более 50% дорог регионального и межмуниципального значения будут соответствовать нормативным требованиям.

В городских агломерациях республики эта цифра значительно выше, нормативному состоянию к концу года там должно отвечать 85% дорожной сети. Более 30% автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, должны выдерживать нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось.

Также в республике продолжается строительство 3 капиталоемких объектов:
- автодорога по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и р. Инсар
- 2 этап автомобильной дороги «Обход г. Рузаевка»
- участок автодороги с путепроводом по ул. Пролетарская в г.о. Саранск.

Более подробно с планами дорожного строительства в 2024 году можно познакомиться на карте дорожных работ.

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