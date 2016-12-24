Ректору МГУ им. Н.П. Огарева вручили благодарность от Росприроднадзора РФ

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Руководитель Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия Марк Чиненков провел встречу с ректором Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Дмитрием Глушко.
ВУЗ выступил партнером Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», которая 4 года подряд проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. С этого года она включена в перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам высшего образования университета. Победители, призеры и лауреаты конкурса Росприроднадзора имеют право на получение трех дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении.
Между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ВУЗом заключено соглашение о сотрудничестве. В ходе прошедшей встречи Марк Чиненков и Дмитрий Глушко обсудили дальнейшие перспективы и направления взаимодействия. В том числе, достигнута принципиальная договоренность о заключении соглашения в рамках Премии на уровне среднего профессионального образования. В ВУЗе работает отдельный факультет СПО, на котором ежегодно проходят обучение сотни ребят.
За поддержку участников Премии «Экология – дело каждого» Дмитрию Глушко вручена Благодарность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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