Ректору МГУ им. Н.П. Огарева вручили благодарность от Росприроднадзора РФ

Руководитель Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия Марк Чиненков провел встречу с ректором Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Дмитрием Глушко.

ВУЗ выступил партнером Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», которая 4 года подряд проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. С этого года она включена в перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам высшего образования университета. Победители, призеры и лауреаты конкурса Росприроднадзора имеют право на получение трех дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении.

Между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ВУЗом заключено соглашение о сотрудничестве. В ходе прошедшей встречи Марк Чиненков и Дмитрий Глушко обсудили дальнейшие перспективы и направления взаимодействия. В том числе, достигнута принципиальная договоренность о заключении соглашения в рамках Премии на уровне среднего профессионального образования. В ВУЗе работает отдельный факультет СПО, на котором ежегодно проходят обучение сотни ребят.

За поддержку участников Премии «Экология – дело каждого» Дмитрию Глушко вручена Благодарность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой.