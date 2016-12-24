В 10 районах Мордовии введен особый противопожарный режим

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«В Мордовию пришла жаркая погода, а вместе с ней угроза возникновения пожаров. С начала месяца произошло больше двухсот возгораний, среди причин - пал сухой травы, пожары в частных домовладениях, промзонах, лесах, полигонах ТБО.

В 10 районах республики уже введен особый противопожарный режим. Наши огнеборцы находятся в постоянной готовности, но в первую очередь пожарная безопасность зависит от каждого из нас.

Прошу всех жителей региона соблюдать меры предосторожности. Не поджигайте сухую траву, листву, мусор и будьте бдительны!»