В 10 районах Мордовии введен особый противопожарный режим

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«В Мордовию пришла жаркая погода, а вместе с ней угроза возникновения пожаров. С начала месяца произошло больше двухсот возгораний, среди причин - пал сухой травы, пожары в частных домовладениях, промзонах, лесах, полигонах ТБО.
В 10 районах республики уже введен особый противопожарный режим. Наши огнеборцы находятся в постоянной готовности, но в первую очередь пожарная безопасность зависит от каждого из нас.
Прошу всех жителей региона соблюдать меры предосторожности. Не поджигайте сухую траву, листву, мусор и будьте бдительны!»
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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