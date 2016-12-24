Участники программы «Время героев» изучают систему государственного управления

27 мая ветераны и бойцы СВО приступили к обучению, которое проводится Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Напомним, что программа «Время героев» запущена по поручению Президента России, чтобы подготовить новых руководителей для органов власти и госучреждений из числа участников СВО.

«Всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. На первый модуль, который стартовал сегодня, мы ставим серьезные задачи. Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как: стратегическое управление, проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов. Сейчас без этих технологий невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций», – рассказал ректор Президентской академии и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

К обучению смогли приступить 83 кандидата из числа тех, кто успешно прошел тестирование. Из них сформировали первый поток.

«Соискатели, прошедшие на магистерский уровень обучения, – лучшие из лучших. Все они отмечены 274 высокими наградами государства. Один из участников – кавалер четырех орденов Мужества, у восьмерых участников – по три ордена Мужества, двадцать человек – Герои России, двадцать девять человек награждены медалью "За отвагу". Каждый из участников отбора на Программу обладает командным опытом, подтвержденным в боевой обстановке. Уверен, что знания, полученные во время Программы, общение с единомышленниками добавят к их уникальным особенностям новые возможности к применению для управления развивающимся Российским государством», - прокомментировал Сенатор РФ и член Общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин.





Сейчас продолжается набор участников для второго потока. На выбор доступны три формата обучения: магистерская программа, очно-заочная программа профессиональной переподготовки и заочная программа повышения квалификации. Подробности на времягероев.рф.