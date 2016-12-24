В Мордовии полицейские задержали «кочевницу» за хищение 100 тысяч рублей у пенсионерки

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно районными коллегами установили причастную к краже денежных средств, совершенной летом 2023 года у 60-летней жительница села Сакаево Теньгушевского района. Исчезновение 110 тысяч рублей из домашнего шкафа пожилая женщина обнаружила 11 июня прошлого года, но когда точно была совершена кража, она затруднилась пояснить.

По информации МВД по РМ, в ходе подворного обхода местные жители рассказали полицейским, что видели на улицах села несколько человек цыганской народности. Однако сразу установить личности незваных гостей не удалось.

В мае этого года в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в преступлении. Ей оказалась 41-летняя жительница города Касимов Рязанской области.

Бродяжничая по разным населенным пунктам, она со знакомыми приехала в теньгушевское село. Подойдя к дому потерпевшей, женщина зашла во двор и окрикнула хозяев, но к ней никто не вышел. При этом дверь в жилище была не заперта. После этого злоумышленница прошла в комнату и стала шарить по жилищу в поисках ценных вещей. Обнаружив деньги, она скрылась с добычей с места преступления.

В настоящий момент в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о краже.