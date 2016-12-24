В музее УФСБ России по РМ провели экскурсию для студентов Средне-Волжского института

В музее УФСБ России по Республике Мордовия провели экскурсию для студентов Средне-Волжского института ВГУЮ (РПА Минюста РФ). Встреча приурочена к 110-ой годовщине со дня рождения председателя Комитета государственной безопасности СССР Юрия Андропова. Учащимся рассказали о жизни и службе выдающегося чекиста, привели примеры важных общественно-политических мероприятий, проводимых в этот период в стране.

В зале истории ребята смогли увидеть архивные фотодокументы и экспонаты периода Великой Отечественной войны, обмундирование, оружие и личные вещи сотрудников, оставивших заметный след в истории Управления.

Есть в музее и уникальные экспонаты – знамя, подаренное рабочими сотрудникам Рузаевской транспортной чрезвычайной комиссии в 1929 году. Отдельный стенд посвящен уроженцу мордовского села Ускляй, разведчику и дипломату Ивану Чичаеву. Результаты его разведывательной деятельности руководством КГБ оценивались на уровне достижений легендарных Рихарда Зорге и Николая Кузнецова.

По завершении экскурсии молодые люди смогли задать интересующие их вопросы сотрудникам Управления, а после сделали совместное фото.