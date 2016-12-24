Суд в Мордовии рассмотрит дело о служебном подлоге бывшего экзаменатора ГИБДД

На скамью подсудимых 40-летняя женщина сядет за помощь автолюбителям в фиктивной сдаче теоретической части экзаменов на получение водительских прав. Даме это было вполне по силам, поскольку она являлась старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РМ.

По информации прокуратуры РМ, следствие установило два эпизода противоправной деятельности женщины. По просьбе своего родственника 5 декабря 2023 года в экзаменационном классе она заполнила экзаменационный лист о сдаче теоретического экзамена 30-летней жительницей Саранска на получение водительского удостоверения категории «В» без фактического проведения экзамена.

Спустя несколько дней аналогичным образом ею был заполнен экзаменационный лист о сдаче теоретического экзамена на получение водительского удостоверения категории «С, Е» 28-летним жителем Рузаевки - также без фактического его проведения.

Как отмечается, в ходе следствия обвиняемая вину признала. Уголовное дело будет рассмотрено в Пролетарском районном суде Саранска.