Предпринимателям Мордовии помогут бесплатно создать свой фирменный стиль

«Мы гордимся нашим земляком»
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии, предоставляя ряд услуг, в том числе и нефинансовые.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представителям бизнес-сообщества помогут бесплатно создать свой фирменный стиль.
В пакет услуг входит:
- создание уникального логотипа
- подбор цветовой гаммы и шрифта
- выбор графических элементов для создания стиля
- разработка дизайна брендированных материалов
- получение brand book.
Услуга предоставляется бесплатно при заполнении заявки на Цифровой платформе МСП.
Для получения бесплатной цифровой подписи необходимо обратиться по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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