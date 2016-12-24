Предпринимателям Мордовии помогут бесплатно создать свой фирменный стиль

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии, предоставляя ряд услуг, в том числе и нефинансовые.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представителям бизнес-сообщества помогут бесплатно создать свой фирменный стиль.

В пакет услуг входит:

- создание уникального логотипа

- подбор цветовой гаммы и шрифта

- выбор графических элементов для создания стиля

- разработка дизайна брендированных материалов

- получение brand book.

Услуга предоставляется бесплатно при заполнении заявки на Цифровой платформе МСП.

Для получения бесплатной цифровой подписи необходимо обратиться по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14.





