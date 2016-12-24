В Мордовии ветеран СВО получил «умную трость» благодаря фонду «Защитники Отечества»

По информации регионального филиала фонда, житель Рузаевки Александр Рунков принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. Был командиром штурмового взвода на Краснолиманском направлении, награжден медалью «За отвагу».



26 сентября 2022 года его взвод отправился на помощь боевым товарищам. «Наш БТР ехал первым и подорвался на противопехотной мине, - вспоминает ветеран. – Осколки летели повсюду. Один серьезно повредил левый глаз». Александр частично лишился зрения – ему установили протез. После лечения в госпитале вернулся в Мордовию, где продолжил службу в саранском пункте отбора на военную службу по контракту.



Из-за частичной потери зрения ветерану была положена умная трость. Это устройство помогает незрячим людям ориентироваться в пространстве. С помощью специальных наушников гаджет рассказывает, что находится вокруг, предупреждает о неожиданном препятствии и помогает найти свободный путь.

Умный помощник позволяет отыскать нужный предмет дома или в незнакомом месте - например, стул, чашку или бутылку с водой. В гаджет можно загрузить фотографии родственников и друзей, он распознает их лица и назовет по именам, если люди окажутся поблизости.



Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Редина помогла ветерану собрать необходимые документы для получения умной трости, которые направила в центральный аппарат фонда. Экспертный совет дал положительное заключение, и 27 мая руководитель филиала Алексей Герасименко вручил полезный гаджет ветерану.

Александр Рунков на месте подключил умную трость к телефону, скачав мобильное приложение. И уже на улице опробовал гаджет в деле, надев наушник. «Рядом человек» - подал голос прибор.



«Очень полезный гаджет, - поделился впечатлениями ветеран. – Надеюсь, он облегчит жизнь. Из-за потери зрения угол обзора стал меньше, но умная трость восполняет восприятие действительности!»



Как отмечается, на средства фонда жилье героя также адаптируют к комфортным условиям проживания с учетом особенностей здоровья.