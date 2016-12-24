ИТ-компании Мордовии могут получить поддержку на федеральном уровне

В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика» в Мордовии на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа по действующим федеральным мерам поддержки ИТ-компаний. Субсидии предоставляются организациям, реализующим проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий.

Так, с 1 апреля по 24 июня 2024 года фонд «Сколково» проводит конкурсный отбор проектов на предоставление грантов среди компаний, внедряющих пилотные проекты апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях. Подробности можно узнать по ссылке https://clck.ru/3AvyPT.

Минцифры России предоставляет отечественным организациям льготные (субсидированные) кредиты и факторинг через уполномоченные банки на реализацию проектов по цифровой трансформации и внедрение ИТ-решений. Подробнее: https://clck.ru/3AvyQk.

Небольшие компании, реализующие новые продукты, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, а также в области искусственного интеллекта, могут получить грант от Фонда содействия инновациям. Подробности на сайте фонда https://fasie.ru/.