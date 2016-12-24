Делегация Мордовии участвует во Всероссийском форуме «Современные системы безопасности - Антитеррор»

С 29 по 31 мая в Красноярске под эгидой Национального антитеррористического комитета проводится XVIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности - Антитеррор».



Мордовию на нём представляют заместитель председателя Правительства Республики Мордовия, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия Алексей Ежов, сотрудники аппарата АТК в РМ Сергей Шамин и Светлана Юдина, представители Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ Альберт Сявкаев и Роман Горенков.



В рамках форума проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие идеологии терроризма: направления совершенствования профилактической деятельности». Сегодня на пленарном заседании выступили: Андрей Новиков - заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета; Юрий Денисенко - врио заместителя начальника управления «С» ГУП МВД России; Денис Аширов - заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи; Наталья Агре - директор Института изучения детства, семьи и воспитания; Андрей Безруков - профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России; Алексей Штейнбух - начальник аналитического отдела «РБК-ТВ» и Сергей Чурилов - директор НЦПТИ.



Рассмотрены практические вопросы реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024 - 2028 годы, актуальные задачи повышения качества профилактической работы, применения эффективных методик и положительных практик в данной сфере.