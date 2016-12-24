Двое юнцов из Саранска отправятся по разным колониям за участие в серийном мошенничестве

Саранский суд оценил уголовные деяния двух молодых людей из столицы Мордовии, 17-и 18-и лет, бывшими на побегушках у телефонных аферистов. По указанию криминальных кураторов, они изъяли у 18 пожилых жителей Саранска и Рузаевки более 3 миллионов рублей.

По информации МВД по РМ, в декабре 2022-го и январе 2023 года в территориальные отделы полиции в республике обратились 18 пожилых граждан, которые сообщили, что мошенники обманным путем похитили у них личные сбережения.

Полицейские выяснили, что во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что по вине их родственника произошло ДТП с пострадавшими людьми. Пенсионерам говорили, что все можно решить без уголовного разбирательства – надо только раскошелиться на медицинские расходы и «урегулирование» вопросов с потерпевшими.

Наличность у стариков забирали быстро приезжающие к ним курьеры. Пожилые люди в точности выполняли все требования телефонных мошенников и только после передачи денег звонили родственникам и узнавали, что с теми все хорошо и в ДТП они не попадали. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска МВД по РМ установили личности курьеров, которые забирали деньги у пенсионеров и переводили их мошенникам. Ими оказались двое подростков, проживающие в городе Саранске. На момент совершения преступления фигурантам было 16 и 17 лет.

На интернет-форуме несовершеннолетние нашли предложения о подработке с высоким доходом. В их обязанности входило приезжать по адресу, забирать деньги у потерпевших и переводить их на указанный счет. В качестве вознаграждения они оставляли себе 10% от перечисленной суммы. При этом юнцы прекрасно сознавали, что помогают мошенникам похищать деньги у жителей региона.

В период с 22 декабря 2022 года по 16 января 2023 года один из подростков совершил 12 фактов хищения денежных средств, второй - 9. В ряде случаев за деньгами они отправлялись вдвоем. Суммы, которые забирали молодые люди у граждан, составляли от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Приговором суда несовершеннолетнему «гонцу» суд назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, его соучастнику - 3 года 6 месяцев в колонии общего режима.