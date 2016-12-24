В Мордовии проверяют гостиничный бизнес на соблюдение требований законодательства

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
С 27 мая комиссия из представителей Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и сотрудников регионального Управления Росгвардии осматривает гостиницы и другие объекты размещения гостей республики.
В ходе рейдов проверяется соблюдение требований по классификации и антитеррористической защищенности объектов размещения в соответствии с действующим законодательством.
Как отмечают в Минэкономики РМ, по результатам осмотров с представителями гостиничного бизнеса достигнуто понимание - все выявленные несоответствия установленным требованиям в ближайшее время будут устранены.
В России классификация и категорирование гостиниц и иных средств размещения являются обязательными процедурами.
Ознакомиться с требованиями можно по ссылкам:
Требования по классификации: https://base.garant.ru/74957806/
Требования по антитеррору: https://base.garant.ru/71657636/.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова