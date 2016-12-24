В Мордовии проверяют гостиничный бизнес на соблюдение требований законодательства

С 27 мая комиссия из представителей Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и сотрудников регионального Управления Росгвардии осматривает гостиницы и другие объекты размещения гостей республики.



В ходе рейдов проверяется соблюдение требований по классификации и антитеррористической защищенности объектов размещения в соответствии с действующим законодательством.



Как отмечают в Минэкономики РМ, по результатам осмотров с представителями гостиничного бизнеса достигнуто понимание - все выявленные несоответствия установленным требованиям в ближайшее время будут устранены.



В России классификация и категорирование гостиниц и иных средств размещения являются обязательными процедурами.



Ознакомиться с требованиями можно по ссылкам:



Требования по классификации: https://base.garant.ru/74957806/

Требования по антитеррору: https://base.garant.ru/71657636/.