В Мордовии проверяют гостиничный бизнес на соблюдение требований законодательства

Репортер

С 27 мая комиссия из представителей Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и сотрудников регионального Управления Росгвардии осматривает гостиницы и другие объекты размещения гостей республики.

В ходе рейдов проверяется соблюдение требований по классификации и антитеррористической защищенности объектов размещения в соответствии с действующим законодательством.

Как отмечают в Минэкономики РМ,  по результатам осмотров с представителями гостиничного бизнеса достигнуто понимание - все выявленные несоответствия установленным требованиям в ближайшее время будут устранены.

В России классификация и категорирование гостиниц и иных средств размещения являются обязательными процедурами.

Ознакомиться с требованиями можно по ссылкам:

Требования по классификации: https://base.garant.ru/74957806/
Требования по антитеррору: https://base.garant.ru/71657636/.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Шикарное мероприятие!»

В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»

1
Заказать рекламу
1
1
1