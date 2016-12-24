1 июня в Саранске детей и их родителей ждет праздничная программа

В Международный день защиты детей в столице Мордовии на нескольких площадках пройдет праздничная программа «Адрес детства - лето!»



В Парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина с 12:00 все желающие смогут поучаствовать в разнообразных мастер-классах, фотопроекте, посетить игровую экскурсию. На «Территории книжных историй» читающие семьи будут ждать игры, викторины и эстафеты.

На летней эстраде в 12:00 откроется праздничный концерт детских творческих коллективов города. На Фонтанной площади для самых юных зрителей театр актера и куклы «Крошка» проведет игровую программу и представление, начало в 12:00.



На территории парка пройдет «Фестиваль Движения Первых». С 11:00 до 17:00 будут работать тематические площадки экологической направленности, а также творческие, спортивные, просветительские. Можно будет познакомиться с выставкой и презентацией профессий от вузов республики, принять участие в семейных активностях.



Во всех районах города пройдут концертные программы с участием различных творческих коллективов, спортивно-развлекательные марафоны, игры и детские дискотеки.



С подробной праздничной афишей можно ознакомиться по ссылке.