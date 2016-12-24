В Саранске внедорожник вылетел в кювет после столкновения со столбом

По информации Госавтоинспекции республики, 28 мая около двух часов дня напротив дома № 4/2 на Северо-Восточном шоссе в Саранске 49-летний водитель автомашины «Сузуки Гранд Витара», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь автомобиль после столкновения со столбом съехал в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водителя с различными травмами госпитализировали в Республиканскую центральную клиническую больницу, у него взяли кровь на анализ.

На виновника дорожного инцидента составили протоколы за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения и за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.