В Мордовии на грантовую поддержку своих проектов претендуют даже 15-летние предприниматели

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии. Для молодых и социальных предпринимателей региона, участников обучающей программы, была проведена предзащита проектов.



Предприниматели по итогам обучения имеют возможность подать заявку на гранты от Минэкономики Мордовии на сумму до 500 тысяч рублей для реализации своих инициатив.



Обучение проходит в течение пяти дней. За это время участники программы овладевают целым арсеналом знаний. Итог обучения - предзащита проектов, на которой предприниматели получили рекомендации от членов комиссии.



Как отметили в Минэкономики РМ, на предзащите были представлены проекты, ориентированные под разные категории граждан. Так, одна из участниц презентовала собственный бренд нижнего белья. С этим проектом несколько лет назад она уже выступала перед комиссией, но грант не получила. Спустя два года работы она вывела свое дело на новый уровень и вернулась показать, каких успехов достигла.

Обучение дайвингу, массаж для грудничков, строительство зоны отдыха и не только представили комиссии предприниматели. При этом, самому молодому участнику акселератора всего 15 лет и он продемонстрировал хорошо подготовленный проект.