В Мордовии 36 осужденных к принудительным работам прошли курс обучения компьютерной грамотности

Репортер

36 осужденных, отбывающих наказание в исправительных центрах УФСИН по РМ, прошли обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Компьютерная грамотность».

В пенитенциарном ведомстве отмечают, что в процессе обучения слушатели усвоили  знания по безопасному использованию интернет-ресурсов, познакомились с современными средствами защиты информации и антивирусными программами, научились работать с офисными приложениями и даже освоили азы 3-D моделирования. Все это позволит им свободно взаимодействовать с современной цифровой реальностью после отбытия наказания.

Помощь в организации и проведении обучающего проекта среди осужденных к принудительным работам оказали общественная правозащитная организация «Мордовский региональный комитет гражданского контроля» и ООО «ШУМБРАТ».  

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