В Мордовии 36 осужденных к принудительным работам прошли курс обучения компьютерной грамотности

«Шикарное мероприятие!»
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36 осужденных, отбывающих наказание в исправительных центрах УФСИН по РМ, прошли обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Компьютерная грамотность».
В пенитенциарном ведомстве отмечают, что в процессе обучения слушатели усвоили знания по безопасному использованию интернет-ресурсов, познакомились с современными средствами защиты информации и антивирусными программами, научились работать с офисными приложениями и даже освоили азы 3-D моделирования. Все это позволит им свободно взаимодействовать с современной цифровой реальностью после отбытия наказания.
Помощь в организации и проведении обучающего проекта среди осужденных к принудительным работам оказали общественная правозащитная организация «Мордовский региональный комитет гражданского контроля» и ООО «ШУМБРАТ».
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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