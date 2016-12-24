В Мордовии с начала года зафиксировали утрату владельцами четырех «стволов»

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Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии напоминают жителям Мордовии о недопущении утраты оружия. В случае утери гражданин должен обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы или в отдел полиции.
По данным ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Мордовия за 5 месяцев 2024 года зарегистрированы утраты 4 единиц оружия.
Как правило, владельцы теряют оружие в период проведения сезонной охоты, при нахождении на водных объектах и в лесных массивах, и впоследствии затрудняются точно пояснить обстоятельства произошедшего.
Вместе с тем возникают проблемы по сбору доказательственной базы и подтверждению обстоятельств утраты и хищения оружия. В связи с этим Управление Росгвардии напоминает о том, что действующее законодательство обязывает гражданина обеспечивать сохранность принадлежащего ему оружия. Поэтому при перемещениях с ним важно учитывать все возможные меры для предотвращения утраты и попадания оружия в чужие руки, в том числе злоумышленников.
Важно помнить, что за утрату гражданского огнестрельного оружия наступает административная или уголовная ответственность, в зависимости от направленности умысла и фактических действий владельца, а также наступающих последствий. Во избежание подобных последствий необходимо незамедлительно сообщать о случившемся в ближайшее подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или территориальный отдел полиции.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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