Олимпийская чемпионка Ольга Каниськина проведет в Саранске зарядку на свежем воздухе

29 мая в 10:30 в рамках Международного дня борьбы с наркоманией на площади перед главным зданием музея им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) пройдет зарядка на свежем воздухе. Занятие проведет Ольга Каниськина - российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта РФ.

Среди участников будут ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Они узнают о важности физической культуры и спорта в жизни каждого человека, а также научатся упражнениям, которые каждое утро делают чемпионы. В конце занятия юных любителей физической культуры ждет экскурсия по Музею Эрьзи и дружеская беседа за чашечкой чая.

Мероприятие организовано директором Музея им. С.Д. Эрьзи, заместителем председателя Общественного совета при республиканском МВД, сопредседателем регионального штаба ОНФ Людмилой Нарбековой и членом Общественного совета при республиканском МВД, Чемпионом мира по мотогонкам на льду Максимом Захаровым.