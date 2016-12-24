Как соцсети помогают жителям Мордовии решать возникающие проблемы

С декабря 2022 года в России действует закон о госпабликах, который обязывает органы власти, органы местного самоуправления и подведомственные учреждения вести свои официальные сообщества в соцсетях.

Главная цель этого закона – облегчить взаимодействие власти и населения, так как россияне привыкли проводить много времени в соцсетях. Для пользователей они давно перестали быть простыми развлечениями и превратились в площадки для решения проблем.

В госпабликах граждане могут узнавать официальные новости, которые являются самыми актуальными и достоверными. Важно отметить, что здесь же пользователи могут сообщить органам власти о возникших проблемах или задать интересующие вопросы и получить ответы от официальных представителей в течение суток.

На сегодняшний день в Мордовии зарегистрировано больше 1 900 официальных аккаунтов во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и мессенджере Telegram. Здесь представлены все министерства, районные администрации и их подведомственные учреждения.

Всего на эти госпаблики подписано больше 1 150 000 жителей нашей республики. За минувшие два года их количество заметно увеличилось, так как граждане видят, что взаимодействие с властью в соцсетях приносит свои плоды и помогает оперативно решать проблемы.

Также стоит отметить, что вместе с узакониванием госпабликов в нашей стране появилась новая профессия – администратор госпаблика. А чтобы наиболее эффективно вести соцсети представители органов власти регулярно участвуют в обучающих мероприятиях, которые проводятся на базе Центров управления регионами.