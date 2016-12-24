Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей РМ» вновь оказалось в числе лучших

27 мая в Москве наградили победителей конкурса «Лучшее региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей» за 2023 год.

Целью конкурса является определение динамично развивающихся региональных отделений организации на основании экономических, социальных и иных показателей их деятельности.

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» стало победителем в номинации «За активное участие в повестке PCПП».

Президент РСПП Александр Шохин и вице-президент, управляющий директор Управления регионального развития РСПП Сергей Мытенков вручили почетный диплом исполнительному директору РОР «СПП РМ» Алексею Захарову.

Это уже третья победа регионального объединения Союза промышленников и предпринимателей РМ в конкурсе лучших отделений РСПП. В 2021 году объединение получило награду в номинации «За эффективное взаимодействие с органами власти», а в 2022 году – «За динамическое развитие членской базы».