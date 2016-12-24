В Мордовии сотрудники МЧС напомнили жителям о соблюдении мер безопасности при купании

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Как отмечают в ведомстве, все произошедшие в минувшем году трагические инциденты на воде явились следствием грубого нарушения отдыхающими мер безопасности, заплывами в нетрезвом состоянии и отсутствия должного контроля родителей за своими детьми.
Так, в 2023 году в республике на водоемах утонули 12 человек, в том числе 2 детей в возрасте 12 и 16 лет.
На данный момент администрациями муниципальных районов и столицы Мордовии определено 153 места массового отдыха у воды, из них только 6 приняты как пляжи.
В МЧС по РМ призывают проявлять разумную осторожность при отдыхе на водоемах и не оставлять детей, даже имеющих навыки плавания, без присмотра.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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