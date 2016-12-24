В Мордовии сотрудники МЧС напомнили жителям о соблюдении мер безопасности при купании

Как отмечают в ведомстве, все произошедшие в минувшем году трагические инциденты на воде явились следствием грубого нарушения отдыхающими мер безопасности, заплывами в нетрезвом состоянии и отсутствия должного контроля родителей за своими детьми.

Так, в 2023 году в республике на водоемах утонули 12 человек, в том числе 2 детей в возрасте 12 и 16 лет.

На данный момент администрациями муниципальных районов и столицы Мордовии определено 153 места массового отдыха у воды, из них только 6 приняты как пляжи.

В МЧС по РМ призывают проявлять разумную осторожность при отдыхе на водоемах и не оставлять детей, даже имеющих навыки плавания, без присмотра.