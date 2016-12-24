Нацпроект дал возможность предпринимателям Мордовии презентовать свой семейный бизнес

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку субъектам МСП Мордовии.
В завершении Недели предпринимательства в парке имени А.С. Пушкина прошло торжественное закрытие Всероссийского семейного фестиваля «7яФест».
Помимо ярмарки самозанятых под открытым небом, для жителей и гостей Саранска организовали концертную программу, конкурсы и разнообразные развлечения. Мастера пришли целыми семьями, представив широкой публике изделия ручной работы.
Ярмарка самозанятых стала украшением завершающего дня «7яФест». Это не удивительно, ведь представленные работы интересны любой аудитории: и взрослым, и детям, и мужчинам, и женщинам. Самозанятые делают игрушки, аксессуары, предметы декора, домашняя утварь, лакомства и многое другое.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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