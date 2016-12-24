Нацпроект дал возможность предпринимателям Мордовии презентовать свой семейный бизнес

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку субъектам МСП Мордовии.

В завершении Недели предпринимательства в парке имени А.С. Пушкина прошло торжественное закрытие Всероссийского семейного фестиваля «7яФест».

Помимо ярмарки самозанятых под открытым небом, для жителей и гостей Саранска организовали концертную программу, конкурсы и разнообразные развлечения. Мастера пришли целыми семьями, представив широкой публике изделия ручной работы.

Ярмарка самозанятых стала украшением завершающего дня «7яФест». Это не удивительно, ведь представленные работы интересны любой аудитории: и взрослым, и детям, и мужчинам, и женщинам. Самозанятые делают игрушки, аксессуары, предметы декора, домашняя утварь, лакомства и многое другое.