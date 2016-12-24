В Мордовии создается Единая централизованная медицинская информационная система

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в больницах и поликлиниках Мордовии создается единый цифровой контур. Республика переходит на Единую централизованную медицинскую информационную систему, которая будет хранить данные о результатах обследования и проводимом лечении пациента, независимо от того, где он наблюдался. В результате врач сможет увидеть всю историю болезни. Это сократит время на постановку диагноза и поможет сформировать индивидуальную программу лечения, реабилитации и профилактики.

К медицинской информационной системе присоединяются и сельские учреждения здравоохранения. Так, основной задачей проекта в 2023 году было завершение процедуры подключения фельдшерско-акушерских пунктов к интернету. На 18 объектах вопрос решался с использованием спутниковых технологий. Фельдшеры получили доступ к медицинской карте пациента, что позволило им вести привычную работу в электронном виде.

До конца 2024 года все медицинские организации республики должны перейти на Единую централизованную медицинскую информационную систему, соответствующую требованиям Министерства здравоохранения России.

Также в Мордовии ведется работа по внедрению искусственного интеллекта. На 2024 год стоит задача использования модуля распознавания речи при заполнении медицинской документации и записи на прием к врачу через колл-центры.

Жители республики оценили и раздел «Здоровье» на портале Госуслуг. Только за первый квартал этого года более 160 тыс. человек воспользовались услугами дистанционной записи. Также в личном кабинете пациентам доступны медицинские документы своего обследования.