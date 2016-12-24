В Рузаевском районе в этом году обновят несколько дорог

В этом году в Рузаевском районе по программе «Комплексное развитие сельских территорий» будут обновлены дороги по ул. Ленина и Байкузова в Рузаевке, ул. Байкузова в Мордовской Пишле, ул. Демкина в Татарской Пишле, ул. Горелая в Перхляе.

Начался ремонт ул. Гагарина в Красном Сельце, которая ведет к школе, детскому саду, Дому культуры, Торговому центру, многоквартирным домам и ремонтным мастерским местного агропредприятия. В первую очередь дорожники взялись за участок, соединяющий улицы Ленина и Гагарина. Идет асфальтировка примыканий, затем специалисты перейдут на основное полотно.



Ход работ осмотрел Глава Рузаевского района Александр Юткин.

«Проектно-сметная документация разработана за счет ООО «Агросоюз Красное Сельцо». Объект - масштабный и социально-значимый. Главные ваши контролеры – это жители. Сделайте так, чтобы они долгие годы вспоминали вас добрым словом», - обратился он к подрядчику.

Также 3 июня начнется ремонт дороги по ул. Нагорная в селе Болдово. За счет агропредприятия «Исток» создан проект, который предполагает усиление основания и устройство водоотводной системы. Протяженность объекта - почти 1,5 километра.