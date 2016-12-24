Уголовник из Рузаевки принудительно отработает потраченные на спиртное «похоронные» деньги

В Рузаевском районе суд вынес приговор 55-летнему ранее неоднократно судимому местному жителю по статье о мошенничестве.

В ходе дознания сотрудники полиции установили, что 7 марта этого года фигурант дела получил от своей 62-летней знакомой 70 тысяч рублей. Эти деньги он должен был передать жительнице Рузаевки на похороны родственницы.

Но денежный посланник передал адресату только 20 тысяч рублей, а с остальной суммой укатил в Саранск, где большую часть из присвоенных средств спустил на спиртное.

По месту временного проживания мужчины полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли около 16 тысяч рублей. До суда поклонника спиртного оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Как сообщает МВД по РМ, по приговору он получил 1 год исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.