Мордовцемент вернул мелодии в районный Ледовый дворец

Мордовцемент (входит в ЦЕМРОС) выделил более 220 тысяч рублей на приобретение аудиосистемы для Ледового дворца поселка Комсомольский Чамзинского района.

Оздоровительно-физкультурный комплекс «Ледовый дворец» был построен в 2010 году, и с тех пор принимает около тысячи посетителей в месяц. Хоккей и фигурное катание объединили не одно поколение Чамзинского района. К сожалению, вышедшая из строя акустическая система не давала фигуристам полноценно готовиться к выступлениям.

Эта проблема была решена благодаря программе ЦЕМРОСа «Делаем мир лучше», направленной на создание комфортных условий и оснащение современной материальной базой спортивных объектов. Мордовцемент приобрел необходимое профессиональное акустическое оборудование, которое наполнило мелодиями зал и вернуло настроение посетителям. Ледовый дворец вновь открыл двери для региональных матчей по хоккею и представлений артистов.

Мордовцемент на протяжении многих лет поддерживает программы развития спорта. Так, в целях развития детско-юношеского футбола в республике завод приобрел для юных футболистов полный комплект формы для игр и тренировок.

«Занятия спортом тренируют не только здоровье человека, но и его характер. А новые достижения добавляют уверенности в себе. Именно поэтому, мы стараемся сделать спорт доступным и комфортным для всех жителей нашего района. Растим новое поколение победителей», - отметил генеральный директор Мордовцемента Сергей Марачков.