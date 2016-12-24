В Саранске лже-водопроводчики похитили у пенсионерки 750 тысяч рублей

Репортер

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть отдела полиции в Саранске поступило заявление от 93-летней местной жительницы. Престарелая женщина сообщила о краже у нее 750 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, днем к ней в квартиру заявились двое неизвестных мужчин. Он сказали, что проводится проверка горячего водоснабжения, после чего один из них  с хозяйкой прошел в ванную. 

После ухода «водопроводчиков»  пенсионерка решила проверить свои сбережения – деньги были спрятаны в конверте под матрасом. В результате вместо 750 тысяч рублей она обнаружила билеты «Банка приколов».

В силу возраста пенсионерка не смогла описать приметы визитеров. В настоящий момент полицией проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск злоумышленников. 

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