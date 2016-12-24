На земельном форуме в Саранске обсудили сферу управления госимуществом

27-28 мая в Мордовии проходит второй Межрегиональный земельный форум «Мастор». Он организован по инициативе нашего региона при поддержке Росимущества. Это событие объединило участников из 50 регионов страны и Республики Беларусь. Мероприятие стало федеральной площадкой для обсуждения передовых тем, связанных с оптимальным и рациональным управлением государственным и муниципальным имуществом, в том числе с применением искусственного интеллекта и передовых программных комплексов.

В первый день форума в рамках работы шести отраслевых секций специалисты рассмотрели специфику государственного управления в сфере земельных и имущественных отношений; особенности регулирования имущественных и земельных отношений на новых территориях в Российской Федерации; актуальные проблемы приватизации и реализации активов компаний с государственным участием и т.д.

Также состоялось пленарное заседание, посвященное основным задачам в сфере управления государственным имуществом.

От имени Главы Мордовии Артёма Здунова участников поприветствовал Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков.

«Рад приветствовать участников второго Межрегионального земельного форума «Мастор». Хотя, сейчас уже можно говорить - Международного, поскольку с нами сегодня коллеги из Республики Беларусь. Идея форума возникла, когда мы проводили с Росимуществом большую работу по передаче участков из федеральной собственности в региональную. Самой главной нашей просьбой была - передать земли под имущественным комплексом «Лисма». Работая над подготовкой форума, мы поняли, что федеральные, региональные, муниципальные органы, управляющие публичной собственностью, становятся единой командой. В формировании повестки принимали участие депутаты Государственной Думы, коллеги из федеральных органов и других регионов, ученые, эксперты. Хотел бы поблагодарить всех за столь внимательное отношение к нашему мероприятию», - сказал Дмитрий Поздняков.

Также к собравшимся обратился заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Михаил Попов: «Хотелось бы поблагодарить Мордовию за организацию такого важного мероприятия. Для того, чтобы развивать производство, сельское хозяйство, нам всем приходится решать вопросы, связанные с землей и имуществом. В частности, с государственным. И от того, насколько эффективно и быстро мы эти вопросы решаем, зависит экономика страны».

Большой интерес вызвало выступление заместителя руководителя Федерального казначейства РФ Александра Суконкина. Он рассказал об особенностях управления государственным имуществом и поделился практическим опытом управления собственным имуществом казначейства.

Также свой доклад представила руководитель Центра реинжиниринга ФКУ «Государственные технологии» Анна Васильева. Он был посвящен тому, как можно переиспользовать и тиражировать региональные и федеральные практики на Единую цифровую платформу «ГосТех». А первый заместитель генерального директора ГУП «Национальное кадастровое агентство» Сергей Левчик поделился опытом Республики Беларусь в сфере цифровизации управления федеральным имуществом.

В завершении пленарного заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между Мордовией и Ассоциацией «АБУКО» для организации всестороннего и эффективного сотрудничества в вопросах развития градостроительства и земельно-имущественных отношений.