В Мордовии полицейские провели операцию по спасению бобра

В минувшие выходные в дежурную часть полиции в Темниковском районе поступило сообщение от местного жителя о неожиданном госте из животного мира. Во дворе своего частного дома мужчина обнаружил спрятавшегося между постройками бобра. Самостоятельно вызволить зверька он не смог.

Как сообщает МВД по РМ, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, а также представители охотничьего хозяйства. В результате совместных усилий, занесенное в Красную книгу Мордовии животное удалось поместить в металлическую флягу, после чего бобра успешно вернули в естественную среду обитания - выпустили на берег реки Мокша.