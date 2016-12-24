Предпринимателей Мордовии научили создавать качественный видеоконтент

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку субъектам МСП Мордовии. В рамках Недели предпринимательства на площадке Центра прошел необычный семинар.

Бесплатное занятие для представителей бизнес-сообщества провел опытный специалист в области съемки и монтажа видео «reels» - руководитель маркетингового агентства Святослав Пеунин. На конкретных примерах он поделился своими знаниями и секретами успешного создания коротких видеороликов и рассказал на чем акцентировать внимание, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Предприниматели научились делать качественный видеоконтент, который поможет им продвигать услуги и продукцию.

«Я передал свой личный опыт - самое ценное, что у меня есть, - отметил после мастер-класса Святослав Пеунин. - В одной из соцсетей без платного продвижения я набрал 38 тысяч подписчиков только благодаря коротким роликам. Главное для успеха - сокращать видео, поменьше «воды», все внимание только на факты. Зрителю не интересно слушать долгие нудные речи».

Практический семинар завершился работой над ошибками. Святослав вместе с предпринимателями просмотрел и разобрал их видеоконтент, акцентируя внимание на недочетах.