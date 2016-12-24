В Рузаевском районе к летнему сезону продолжают готовить Сузгарьевский водоем

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От санатория «Надежда» к нему проложили дорогу из битого кирпича и сделали парковку. Еще в прошлом году были проведены работы по очистке и выравниванию дна.
Как сообщили в администрации Рузаевского района, в настоящее время монтируются деревянные пирсы. Один из них предназначен для прокатной техники - лодок, катамаранов, каяков и сапбордов. Также на берегу построено современное здание кафе, две беседки, навесы для шезлонгов.
В ближайшее время будет обустроен детский игровой городок, площадки для футбола, бадминтона и пляжного волейбола. Здесь будет установлена и сцена.
Рядом с водоемом планируется строительство туристической базы с домиками и глэмпингами.
Напомним, в Мордовии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» региональным предпринимателям были предоставлены гранты на обустройство семи пляжных территорий.
С грантовой поддержкой будут обустроены зоны отдыха в Саранске – на пруду Зеленая роща и рядом с «Огнями Саранска», в Большеберезниковском районе – на озере Гусиное, в Кочкуровском районе – на Карнайском водохранилище и на реке Сура в с. Сабаево, в Рузаевском районе – на Сузгарском водоеме, а также на пруду в с. Лямбирь.
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В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
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