В Рузаевском районе к летнему сезону продолжают готовить Сузгарьевский водоем

От санатория «Надежда» к нему проложили дорогу из битого кирпича и сделали парковку. Еще в прошлом году были проведены работы по очистке и выравниванию дна.



Как сообщили в администрации Рузаевского района, в настоящее время монтируются деревянные пирсы. Один из них предназначен для прокатной техники - лодок, катамаранов, каяков и сапбордов. Также на берегу построено современное здание кафе, две беседки, навесы для шезлонгов.



В ближайшее время будет обустроен детский игровой городок, площадки для футбола, бадминтона и пляжного волейбола. Здесь будет установлена и сцена.

Рядом с водоемом планируется строительство туристической базы с домиками и глэмпингами.

Напомним, в Мордовии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» региональным предпринимателям были предоставлены гранты на обустройство семи пляжных территорий.

С грантовой поддержкой будут обустроены зоны отдыха в Саранске – на пруду Зеленая роща и рядом с «Огнями Саранска», в Большеберезниковском районе – на озере Гусиное, в Кочкуровском районе – на Карнайском водохранилище и на реке Сура в с. Сабаево, в Рузаевском районе – на Сузгарском водоеме, а также на пруду в с. Лямбирь.